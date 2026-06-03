Zanzibar'da Sağlık Ocağı ve Medrese Yenilendi - Son Dakika
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Zanzibar'da Sağlık Ocağı ve Medrese Yenilendi

Zanzibar\'da Sağlık Ocağı ve Medrese Yenilendi
03.06.2026 15:32
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Tanzanya'nın Tumbatu Adası'nda Türk gönüllülerin katkılarıyla sağlık ocağı ve medrese onarıldı.

Tanzanya'nın Zanzibar bölgesine bağlı Tumbatu Adası'ndaki tek sağlık ocağı ve medrese, Afrika'nın Renkleri Derneği tarafından Türk gönüllülerin katkılarıyla onarılarak yeniden hizmete açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gönüllüler tarafından adadaki köyde uzun süredir kullanılmayan sağlık ocağı ve medrese restore edilerek yeniden faaliyete geçirildi.

Açılış programına Afrika'nın Renkleri Derneği Başkanı Yavuz Atalay, yönetim kurulu üyeleri, Türkiye'den gelen gönüllüler ve 2 binden fazla ada sakini katıldı.

Programda konuşan Atalay, çalışmaların Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirildiğini, Türkiye'den selam getirdiklerini ifade etti.

Yardımların Türk hayırseverlerin katkılarıyla ulaştırıldığını vurgulayan Atalay, "Burada yapılan çalışmalar bizim imkanlarımızla değil, Türkiye'deki kardeşlerimizin destekleriyle gerçekleşti. Bu nedenle teşekkürün asıl sahibi bizler değil, sizleri düşünen ve dualarında yer veren hayırseverlerdir." dedi.

Türkiye ile Tanzanya arasındaki gönül köprülerinin güçlenerek devam ettiğini kaydeden Atalay, binlerce kilometre uzaktan gelerek bunun sürdürülmesine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Bölgede yeni sağlık projeleri planlanıyor

Yeni projelere de değinen Atalay, sağlık ocağının yeniden hizmete alınmasıyla birlikte bölgede yeni sağlık çalışmalarının planlandığını kaydetti.

Gönüllü sağlık ekiplerinin katılımıyla diş taramaları ve temel diş tedavilerini kapsayan bir sağlık programının hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktaran Atalay, ziyaret kapsamında gönüllülerden oluşan ekiplerin Tanzanya ve Sudan'da kurban organizasyonları gerçekleştirdiğini, bu yıl bölgede yaklaşık 200 büyükbaş ve küçükbaş kurbanın kesildiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından sağlık ocağı ve medresenin açılışı dualarla yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zanzibar'da Sağlık Ocağı ve Medrese Yenilendi - Son Dakika

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