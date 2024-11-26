Zapatero'dan Küresel Barış Çağrısı - Son Dakika
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Zapatero'dan Küresel Barış Çağrısı

Eski İspanya Başbakanı Zapatero, dünya çatışmalarına son vermek için küresel seferberlik çağırdı.

26.11.2024 17:53
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Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, başta Gazze olmak üzere dünyadaki çatışmaların sona ermesi ve barış için "toplumsal ve küresel seferberlik" başlatılması gerektiğini söyledi.

Zapatero, 20 yıl önce İspanya Başbakanı olduğu dönemde kurulmasına öncülük ettiği Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın Portekiz'in Cascais kentinde düzenlediği 10. Küresel Forumu'nda konuştu.

Gazze ve Filistin halkının yaşadıklarının "2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük savaş dönemi" olduğunu söyleyen Zapatero, "Bunun izleri uzun nesiller boyunca kalacaktır ve bunu aşmak zor olacak. Haksız saldırı. Masum insanların öldürülmesini mazur gören bir savunma hakkı yoktur. Her gün çocuk ve kadınların öldürülmesi herhangi bir savunma hakkıyla izah edilemez." dedi.

Zapatero, insanlığın zaman içerisine bilim ve bilgiye erişme konusuna "büyük ilerlemeler" katetmesinin, aynı zamanda "nefret dolu savaşlara" da yol açtığına dikkati çekerek "Birinin diğerini öldürme kolaylığı öyle bir şey ki, şu anda, her gün yaşıyoruz. Yüzlerce bomba, füze, dron yeryüzünün herhangi bir bölgesinde uçuyor. Sivilleri, masumları öldürüyorlar. Ölenler, neden öleceklerini bilmiyorlar. Kadınlar, çocuklar kimin için öldüklerini bilmiyorlar. Bu füzeleri atanların neyi savunduklarını ne biliyorlar ne de anlıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Milyonlar seferber olmalı"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Zapatero, "Sayın Genel Sekreter şu anda yaşadığımız savaşlarda bu hafta kaç kurban olacak? Hayır, bundan gurur duyamayız. Milyonlar seferber olmalı." diye konuştu.

Zapatero, küresel barışın "medeniyetler ittifakı ve kararlı eylem" gerektirdiğine vurgu yaparak "Sayın Genel Sekreter, birisinin barış için toplumsal ve küresel bir seferberlik başlatması gerekiyor. Yok olmak üzere olan, parçalanan, diyalog kapasitesi iflas eden bir uluslararası toplumu kurtarmak için bu yapılmalı. San Francisco'da imzalanan BM Sözleşmesi her gün çiğneniyor." değerlendirmesini yaptı.

"Uluslararası yasaları ihlal eden demokrasilerin demokrasi olarak kabul edilmesi zordur"

"Uluslararası yasaların ihlal edildiği her durumda daha fazla kurban, savaş, şiddet ve nefret yaşandığını" söyleyen eski İspanya Başbakanı, "Uluslararası yasaları ihlal eden demokrasilerin demokrasi olarak kabul edilmesi zordur. Bunu kabul etmek çok zordur." diye ekledi.

Zapatero; haklar, ülkeler, uluslar, kültürler ve medeniyetler arasında ilişkilerin sadece barışçıl ve akılcı girişimlerle kurulabileceğine dikkati çekerek "Sayın Genel Sekreter, sadece Birleşmiş Milletlere sahibiz. Bu fırsatla, Gazze'deki çatışmalarda, İsrail'in barbarlığına karşı onurlu duruşundan dolayı seni kutluyorum. Birleşmiş Milletlerin, barış ve anlayış bayrağını dik tuttun ve tutmaya da devam ediyorsun." diyerek İsrail'in Filistin'deki soykırımına karşı sesini yükselten Batı dünyasındaki "ender siyasi liderlerden" biri olduğu için Guterres'i tebrik etti.

Medeniyetler İttifakı'nın her şeyden önce bir barış girişimi olduğunun altını çizen Zapatero, " Ukrayna'da, Gazze'de, Afrika'da barış. Büyük güçler arasında barış. Barış demek, Birleşmiş Milletler demektir. Bu yüzden Medeniyetler İttifakını Birleşmiş Milletler bünyesinde kurduk. Bu şekilde sivil toplumun barış için hükümetleri itmesi, harekete geçirmesi, teşvik etmesi amaçlandı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zapatero'dan Küresel Barış Çağrısı - Son Dakika

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