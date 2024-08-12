Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangın kontrol altında - Son Dakika
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Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangın kontrol altında

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde çıkan yangının kontrol altında olduğu ve radyasyon tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Rusya Federal Çevre, Teknolojik ve Nükleer Denetim Servisi'nden yapılan açıklamada, yangının lokalize edildiği ve yayılma tehlikesinin olmadığı belirtildi. Santraldeki güç ünitelerinin soğuk durumda olduğu ifade edildi.

12.08.2024 12:52
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Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde çıkan yangının kontrol altında olduğu ve radyasyon tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Rusya Federal Çevre, Teknolojik ve Nükleer Denetim Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumun Zaporijya NGS'deki denetimini tamamladığı belirtildi.

Ukrayna ordusunun dün insansız hava aracıyla yaptığı saldırı nedeniyle santralin soğutma sisteminde yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, "Yangın lokalize edildi, yangının yayılma tehlikesi bulunmuyor." ifadesine yer verildi.

Santraldeki güç ünitelerinin "soğuk" durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yangın, Zaporijya NGS'nin nükleer ve radyasyon güvenliğini etkilemedi. Radyasyon seviyesi normal düzeyde." bilgisi verildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) saldırının kaynağını tespit etmesi ve olayın uluslararası alanda siyasi değerlendirmesini yapması gerektiğini söyledi.

Ukrayna ordusunun santralin güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan Likhachev, "Dün gece Zaporijya santralinde yaşananlar, nükleer santrallerin altyapısını hedef alan, hedefli bir saldırganlığın tamamen farklı bir seviyesidir." dedi.

Likhachev, santralin soğutma sisteminin onarılıp onarılamayacağına yönelik inceleme yapacaklarını kaydetti.

Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise santralde çıkan yangın için "Rusya tarafından çıkarıldı." ifadesini kullanmıştı.

Son olarak Rosatom, Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğünü bildirmişti.

Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen santralin çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangın kontrol altında - Son Dakika

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