Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan İHA saldırıları sonrası itidal çağrısı yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın kontrolünde olan, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan ve 2 çalışanın yaralandığı insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası taraflara azami itidal gösterilmesi çağrısında bulundu.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, 25-26 Ağustos'ta Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan İHA saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu hafta başlarında Zaporijya Nükleer Santrali sahasında "3 İHA olayı" yaşandığı ve bu durumun nükleer güvenliğe yönelik tehditlerin var olduğunu gösterdiği belirtildi.

Santralin soğutma havuzu yakınına 25 Ağustos'ta yapılan İHA saldırısında 2 çalışanın yaralandığı hatırlatılan açıklamada, 26 Ağustos'ta yapılan İHA saldırılarında ise birinin nükleer yakıt depolama alanına, diğerinin ise santralin güç ünitesinin püskürtme cihazına isabet ettiği kaydedildi.

Açıklamada, olayların ardından tesisteki radyasyon seviyelerinin normal olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Grossi, nükleer santrallere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, nükleer kaza riskini önlemek için taraflara azami itidal gösterilmesi çağrısı yaptı.

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nden yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta, Ukrayna ordusunun tesisin hidroteknik yapılarının bulunduğu bölgeye düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 çalışanın yaralandığı belirtilmişti.

Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük nükleer santrali" konumunda bulunuyor.

Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Zaporijya, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
Fenerbahçe, Avrupa’da Galatasaray’ı arkasına aldı Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı
Nepal’deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular Nepal'deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular
Trump’tan Ontario Gölü’ne ’Amerika’ adı Trump'tan Ontario Gölü'ne 'Amerika' adı
Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy’e geliyor Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor

18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:42
Geri dönüyor Oosterwolde transferi iptal oldu
Geri dönüyor! Oosterwolde transferi iptal oldu
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 18:39:53. #7.12#
SON DAKİKA: Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement