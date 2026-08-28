Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın kontrolünde olan, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan ve 2 çalışanın yaralandığı insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası taraflara azami itidal gösterilmesi çağrısında bulundu.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, 25-26 Ağustos'ta Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan İHA saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu hafta başlarında Zaporijya Nükleer Santrali sahasında "3 İHA olayı" yaşandığı ve bu durumun nükleer güvenliğe yönelik tehditlerin var olduğunu gösterdiği belirtildi.

Santralin soğutma havuzu yakınına 25 Ağustos'ta yapılan İHA saldırısında 2 çalışanın yaralandığı hatırlatılan açıklamada, 26 Ağustos'ta yapılan İHA saldırılarında ise birinin nükleer yakıt depolama alanına, diğerinin ise santralin güç ünitesinin püskürtme cihazına isabet ettiği kaydedildi.

Açıklamada, olayların ardından tesisteki radyasyon seviyelerinin normal olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Grossi, nükleer santrallere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, nükleer kaza riskini önlemek için taraflara azami itidal gösterilmesi çağrısı yaptı.

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nden yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta, Ukrayna ordusunun tesisin hidroteknik yapılarının bulunduğu bölgeye düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 çalışanın yaralandığı belirtilmişti.

Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük nükleer santrali" konumunda bulunuyor.

Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.