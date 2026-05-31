Zaporijya Santrali'ne Ukrayna'dan Saldırı

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Ukrayna ordusunun santraldeki ulaşım binasına saldırı düzenlediğini bildirdi.
Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Santralin ulaşım binasına bugün saldırı yapıldığını aktarılan açıklamada, saldırıda 6 otobüs 2 aracın imha edildiği ifade edildi.
Açıklamada, saldırı neticesinde ölü veya yaralı bulunmadığı ve santralin olağan çalışmasını sürdürdüğü kaydedildi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait insansız hava aracının santralin güç ünitesine isabet ettiğini bildirmişti.
Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.
