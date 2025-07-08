Zara\'da Aşure Programı Düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure programı gerçekleştirildi.
Ankara Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Zara Cemevi'nde düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Programda konuşan Şube Başkanı Metin Erkan, matem ayı vurgusuna değinerek, tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.
Yapılan duaların ardından vatandaşlara aşure ve lokma ikramında bulunuldu.
Programa Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.
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