Zara\'da Gezen Sinema Tırı Etkinliği

Sivas'ın Zara ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı, vatandaş ve öğrencilerle buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Zara Belediyesi organizasyonunda Zara Millet Bahçesi amfi tiyatrosunda müzik dinletisi ve film gösterimi etkinliği düzenlendi.

Yaz döneminin gelmesiyle Zara'da açık hava kültür ve sanat etkinliklerine başladıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Gezen Sinema Tırı, ikinci kez ilçemize gelerek çocuklarımıza ve ebeveynlerine açık havada sinema ve müzik dinletisi etkinliği düzenlediler." dedi.