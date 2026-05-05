Zara'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zara'da Kan Bağışı Kampanyası

Zara\'da Kan Bağışı Kampanyası
05.05.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Zara'da düzenlenen kampanyada çok sayıda kişi kan bağışında bulundu, ödüller verildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Kızılay Temsilciliği tarafından "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Zara Temsilciliği binasında 4 gün süreyle gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, kamu kurumları çalışanları, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri, üniversite öğrencileri ile çok sayıda vatandaş bağışta bulundu.

Kan bağışının yanı sıra kök hücre bağışının da yapıldığı kampanyada 38 kez kan bağışında bulunan İbrahim Meral'e altın madalya, 11 kez kan bağışında bulunan Zikri Alaçam'a da bronz madalya ve belge verildi.

İlk kez kan bağışında bulunan Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sacettin Okur, kampanya vesilesiyle insani bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, 3 ayda bir düzenli kan bağışçısı olacağını söyledi.

Türk Kızılay Zara Koordinatörü Serdal Öztürk de kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Daha önce kan alma otobüsünde ve seyyar olarak yapılan kan bağışı ilk kez binamızda 4 gün olarak gerçekleşti. Her kesimden insanlarımız gönül rahatlığıyla ve zaman sıkıntısı yaşamadan kan bağışında bulundular. Bundan sonraki süreçlerde de binamızda periyodik olarak kampanyalarımız devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zara'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:25:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Zara'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.