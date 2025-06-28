Zara\'nın Harbiye Konseri Büyüledi

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Zirve Yapım'dan yapılan açıklamaya göre, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser iki bölümden oluştu.

Zara, görsel efektler, ışık oyunları ve özel görsel sunumlarla zenginleştirilen konserde, arabeskten Türk Halk Müziği'ne, klasikleşmiş pop eserlerden sürpriz parçalara kadar geniş bir repertuvarla izleyicinin karşısına çıktı.

Zara'nın "Durdurun Dünyayı" isimli şarkısıyla başladığı konser, yaklaşık 2,5 saat sürdü.