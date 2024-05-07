Zara Ziraat Odası Başkanı çiftçilerle buluştu - Son Dakika
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Zara Ziraat Odası Başkanı çiftçilerle buluştu

Zara Ziraat Odası Başkanı çiftçilerle buluştu

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretleri kapsamında çiftçilerle bir araya geldi. Şimşek, köylerde çiftçilik ve hayvancılık konularını inceleyerek, oda faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, yeni göreve gelen muhtarlara tarımsal ve hayvancılık konularında bilgilendirmeler yapıldı. Şimşek, ziyaretlerin devam edeceğini ve çiftçilerle birçok konuda bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

07.05.2024 16:45
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Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretleri kapsamında çiftçilerle buluştu.

Şimşek, Zara kırsalındaki çiftçilik ve hayvancılık konularını gözlemlemek ve oda faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Köylerde incelemede bulunan ve çiftçilerin sorunlarını dinleyen Şimşek, "Mahalli İdareler Seçimleri sonrası ilçemizdeki 144 muhtarımızdan 89'u yeni göreve gelenlerden oluşuyor. Bu sebeple yeni göreve gelen muhtarlarımıza tarımsal ve hayvancılık ile odamız faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yaptık." dedi.

Köy ziyaretlerinin süreceğini aktaran Şimşek, "Ziyaretlerimiz esnasında çiftçilerimizin sosyal güvencelerinden üretime, programlardan projelere birçok konuda bilgi alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zara Ziraat Odası Başkanı çiftçilerle buluştu - Son Dakika

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