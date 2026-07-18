Zaragoza'da Yılın En Büyük Yangını - Son Dakika
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Zaragoza'da Yılın En Büyük Yangını

18.07.2026 22:49
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Zaragoza'da çıkan yangında 12 bin hektar alan kül oldu, 1000 kişi tahliye edildi.

İspanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Zaragoza'da "yılın en büyük yangını" yaşanırken, 12 bin hektarlık alanın kül olduğu ifade edildi.

İspanya devlet televizyonu RTVE, Zaragoza'ya bağlı Cinco Villas bölgesinde çıkan orman yangınını "yılın en büyüğü" olarak nitelendirdi.

RTVE, yangın nedeniyle 1000'den fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini belirtti.

Yangından etkilenen bölgede yolların halen kapalı olduğu ifade edildi.

Yangında, yaklaşık 12 bin hektarlık alanın kül olduğu bilgisi verildi.

İspanya'nın Guadalajara bölgesine bağlı La Mierla'da çıkan orman yangınında ise yaklaşık 5 bin 400 hektarlık alanın zarar gördüğü ve 600'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Ülkenin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarına yüzlerce itfaiye erinin müdahale ettiği kaydedildi.

Sıcaklıklar 45 dereceyi bulacak

İspanya Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini belirterek, hava sıcaklığının yer yer 45 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

Zaragoza ve Guadalajara'daki büyük orman yangınları devam ederken yapılan uyarıda, çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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