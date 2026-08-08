Zaviye Rafinerisi'nde Dron Sızıntısı Kontrol Altında

Libya'nın başkenti Trablus'un 60 kilometre batısındaki Zaviye Petrol Rafinerisi'nde petrol tanklarından birine dron çapması sonucu başlayan sızıntının kontrol altına alındığı belirtildi.

Zaviye Petrol Rafineri Şirketinden yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde petrol tanklarından birine dron çarpması sonucu tankta iki delik açıldığı ve sızıntı meydana geldiği aktarıldı.

İlgili ekiplerin tanka müdahale ederek sızıntıyı durdurduğu, olayda yangın çıkmadığı ve herhangi yaralanan olmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Zaviye kentindeki silahlı gruplara rafineri çevresinde dron gibi askeri teçhizat kullanmama uyarısı yapıldı.

Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.