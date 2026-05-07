Zeki Alasya 11. Yılında Anılıyor

Yeşilçam'ın sevilen karakterlerinden tiyatro, film ve dizi oyuncusu Zeki Alasya, vefatının 11. yılında yad ediliyor.

Yaşamı boyunca 75 filmde rol alan ve 25 filmi yöneten usta oyuncu, Metin Akpınar ile canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edindi.

Tam adı Zeki Şenol Alasya olan sanatçı, Seniha ve Prof. Ahmet Reşat Alasya çiftinin oğlu olarak 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda doğdu.

Aslen Kıbrıslı olan Alasya, Beyazıt İlkokulunun ardından Robert Kolejine devam etti. Alasya, 15 yaşındayken babasını kaybedince rehberlik, marangozluk ve tabelacılık işlerinde çalışmaya başladı.

Zeki Alasya, sanat hayatına 1959'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Tiyatrosu'nda amatör olarak başladı ve birlikte tanıştığı Metin Akpınar ile ayrılmaz ikili haline geldi.

Bazı oyunlarda kostümleri dikti

Tiyatro, turizm rehberliği ve dekoratörlük gibi pek çok işte çalışan sanatçı, yaz tatillerinde terzi çıraklığı yaparak, birinci sınıf erkek terzisi kadar iyi dikiş dikmeyi öğrendi, kimi oyunların kostümlerini de kendisi hazırladı.

İstanbul'daki Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlayan sanatçı, "Mister Nato" ve "Kargalar Okulu" adlı oyunlarda rol aldı. Daha sonra girdiği Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda 1965'te sahnelenen "Hababam Sınıfı" oyunuyla dikkatleri üzerine çekti.

Zeki Alasya, Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile 1967'de Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurdu. Sanatçı, bu tiyatronun tüm oyunlarında oyuncu, yazar ve yönetmen olarak görev yaptı. Taner ve Gülhan'ın ilerleyen yıllarda Devekuşu Kabare Tiyatrosu'ndan ayrılması üzerine Alasya ve Akpınar, kabaredeki çalışmalara devam etti.

Sinemaya ilk olarak 1972'deki "Karaoğlan Geliyor" filminde "Çalık" karakterini canlandırarak adım atan Alasya, aynı yıl "Sev Kardeşim" filmindeki rolünden sonra yapımcı ve yönetmen Ertem Eğilmez'in ısrarıyla sinema kariyerini sürdürdü.

Usta oyuncu, bir yılda 7'nin üzerinde filmde rol alarak Yeşilçam'a başarılı giriş yaparken, Metin Akpınar ile 1973'ten itibaren Türk sinemasında yeni beraberlik oluşturdu ve ikili, rol aldıkları filmlerle sinemaseverlerin gönlünde önemli yer edindi.

"Bir Yudum İnsan" programında yaptığı söyleşide, sinemayı tiyatrodan daha çok sevdiğini dile getiren usta oyuncu, "Ben yeniden doğsam, bu 59 yaşıma kadar yaşadığım bütün acı olaylara, beni üzen, sarsan, zaman zaman yıpratan olaylara rağmen seçim bana bırakılsa ben gene Zeki Alasya olmayı seçerim. Ben böyle olmaktan mutluyum. Ben bir şeyleri belki de biraz fazla, aşırı biçimde herkesle paylaşmaktan haz ediyorum. Ben insanları çok seviyorum. Tuhaf ya da değil, anlamlı ya da değil, karşılıksız seviyorum kardeşim. Bütün insanları kardeşim biliyorum. Kardeşliğin dünya ölçeğinde çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı, aynı programda "Karaoğlan" filmindeki rolüne de değinerek, şunları söylemişti:

"1972'de Hülya Koçyiğit, Tarık Akan, Münir abi (Özkul), Adile (Naşit) abla ile Sev Kardeşim diye bir filmde küçük bir rol, avukatı oynadım. Çok beğenildi. Rahmetli Ertem Eğilmez dedi ki 'Dile benden ne dilersen.' Biz çocukluğumuzda kız kardeşlerimizle evde Fatih Sultan Mehmet filan oynardık. Tarihçiyim. Tarihe çok merakım var, hala da çok önemli ilgi alanlarımdan biridir tarih. Tarihi filmde oynamak istiyorum dedim. O tarihte de sevgili Kartal Tibet abimin Tarkan ve Karaoğlan dizilerinin son filmlerini 'Bir defa daha birer tane daha çekeceğim.' gibi bir kararı vardı. İkisinde de oynamak istedim. Çok da seviyorum, hala da çok sevdiğim adamların başında gelir Kartal Tibet. Kulakları çınlasın abimin. Evvela Karaoğlan çektik ve ben tarihi filmde oynamak istiyorum yanlışına düştüğüm için hala kendimi affedemiyorum. Ben bir sütçü beygirini belli bir mesafeden gören, atları o kadar tanıyan bir adam olarak Karaoğlan'ın at uşağıydım yani Karaoğlan'a ata binmeyi öğreten adamdım. İflahım kesildi. Filmi bugün seyret, bazı sahnelerde ayaklarım üzengiden fırlamış, atın 15 santimetre üstünde havada gittiğimi görürsün."

Alasya ve Akpınar ikilisi, 37 yıl komedi ağırlıklı filmlerde birlikte rol aldı, "Hastane" dizisinde uzun süre birlikte oynadı.

75 filmde rol aldı, 25 film yönetti

Kartal Tibet, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Münir Özkul, Kemal Sunal, Adile Naşit, Emel Sayın ve Halit Akçatepe gibi birçok ünlüyle rol arkadaşlığı yapan Alasya, canlandırdığı rollerde mağdur, savurgan ve mülayim karakterlerle öne çıktı.

Zeki Alasya, 1977'de film yönetmenliğine başladı ve "Aslan Bacanak", "Sivri Akıllılar", "Cafer'in Çilesi", "Petrol Kralları", "Doktor", "Köşe Kapmaca", "Vay Başımıza Gelenler" ile "Elveda Dostum" filmlerinde yönetmenliği üstlendi.

Yönettiği yapımların çoğunda oyuncu olarak da yer alan sanatçı, 56 yıllık sanat hayatında 75 filmde rol aldı, 10 filmin senaryo yazarlığını ve 25 filmin ise yönetmenliğini üstlendi.

Zeki Alasya, 1998'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca devlet sanatçısı ünvanına layık görülürken, 1999'da Akpınar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Daha sonra Metin Akpınar ile yeniden bir araya gelen Alasya, eski dostuyla son kez 2002 yapımı "Rus Gelin" filminde oynadı.

Kariyerinin son döneminde daha çok dizilerde görülen, oynadığı karakterlerle özdeşleştirilen Alasya, uzun yıllar canlandırdığı rollerle bir komedi ustası olarak anıldı.

Vefatından önce "Küçük Ağa" dizisinde rol aldı

Sanatçının rol aldığı son film 2009 yapımı "Aşk Geliyorum Demez", son dizi ise 2014'te ekranlara gelen "Küçük Ağa" oldu.

Alasya, 2010'da "Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile 2011'de 30. İstanbul Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne değer görüldü.

"Tarkan Altın Madalyon" filminde ilk ve son kez kötü adam rolünde yer alan sanatçının heykel ve araba koleksiyonları vardı.

Karaciğer rahatsızlığı sebebiyle 2 Nisan 2015'te hastaneye kaldırılan sanatçı, 8 Mayıs 2015'te tedavisi devam ederken hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Usta oyuncu "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Vatan Kurtaran Şaban", "Astronot Niyazi", "Ha Bu Diyar", "Haneler", "Keşanlı Ali Destanı", "Aşk Olsun", "Deliler", "Geceler", "Yasaklar", "Beyoğlu Beyoğlu", "Reklamlar", "Dün Bugün" adlı oyunlarda rol aldı.

Alasya'nın rol aldığı filmlerden bazıları ise şöyle:

"Şaka Yapma", "Garibin Çilesi Ölünce Biter", "Vah Başımıza Gelenler", "Köşe Kapmaca", "Petrol Kralları", "Cafer'in Çilesi", "Sivri Akıllılar", "Aslan Bacanak", "Her Gönülde Bir Aslan Yatar", "Hasip ile Nasip", "Nereye Bakıyor Bu Adamlar?", "Beş Milyoncuk Borç Verir misin?", "Nereden Çıktı Bu Velet?", "Mavi Boncuk", "İmparator", "Mirasyediler", "Köyden İndim Şehre", "Şenlik Var", "Salak Milyoner", "Yalancı Yarim", "Kaynanam Kudurdu", "Hamsi Nuri", "Karaoğlan Geliyor", "Tarkan Altın Madalyon", "Tatlı Dillim", "Sev Kardeşim", "Emine".