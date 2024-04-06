AK Parti'den Sumbas Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Demiroğlu, mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını alan Demiroğlu, halkın takdiriyle yeniden göreve gelmelerinin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Demiroğlu, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › AK Parti'den Sumbas Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Demiroğlu mazbatasını aldı - Son Dakika
Bilecik Kayıboyu 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minikler, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi. Minikler, huzurevi sakinleriyle sohbet edip resimler hediye ederek onları mutlu etmeyi ihmal etmedi. Ayrıca öğrendikleri sure ve duaları da okudular. Huzurevi sakinleri, bu ziyaretten çok memnun olduklarını ve kendilerini çok mutlu ettiklerini belirtti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesi kapsamında kasım ayından bu yana 58 okulda 140 toplantı düzenleyerek 7 bin 734 öğrenciye ulaştı. Polislik mesleği tanıtılarak, polise güven duygusunun artırılması sağlandı ve güvenli internet hakkında bilgilendirme yapıldı.
Mazbatasını aldıktan sonra göreve başlayan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti. Vali Aygöl, Başkan Subaşı'na başarılar diledi.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir şahsı takibe aldı. Yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı ve uyuşturucu madde ile birlikte çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahısların üzerinde, ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 134 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim' adlı program, Orhan Gazi Camisi'nde gerçekleştirildi. Programda, 12 Ocak-5 Nisan tarihleri arasında okunan Hatmi Şerif, Yasin-i Şerif, sure ve salavatları içeren Hatim Duası yapıldı ve teravih namazı kılındı. Etkinliğe, Vali Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve birçok vatandaş ve öğrenci katıldı. Programda ayrıca Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kandil şekeri dağıtıldı.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın görevi devraldığı devir teslim törenine katıldı. Törende konuşan Ahmet Aras, Muğla için çalışacaklarını belirtirken, Acar Ünlü ise başarılar diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?