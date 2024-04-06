AK Parti'den Sumbas Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Demiroğlu, mazbatasını aldı.

Bilecik Kayıboyu 4-6 yaş Kur'an Kursu'ndaki Minikler Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Bilecik Kayıboyu 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minikler, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi. Minikler, huzurevi sakinleriyle sohbet edip resimler hediye ederek onları mutlu etmeyi ihmal etmedi. Ayrıca öğrendikleri sure ve duaları da okudular. Huzurevi sakinleri, bu ziyaretten çok memnun olduklarını ve kendilerini çok mutlu ettiklerini belirtti.