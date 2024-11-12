Zeldin, Çevre Koruma Ajansı Başkanı Oldu - Son Dakika
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Zeldin, Çevre Koruma Ajansı Başkanı Oldu

Trump, Çevre Koruma Ajansı başkanlığına eski Kongre Üyesi Lee Zeldin'i atadı.

12.11.2024 10:17
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ABD Çevre Koruma Ajansının başına, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Lee Zeldin'i getirdiğini duyurdu.

Çevre Koruma Ajansının yöneticiliğine, 2015-2023 yıllarında ABD Kongresinde görev yapan, 44 yaşındaki Zeldin getirildi.

Donald Trump, yaptığı basın açıklamasında, Zeldin'in "çok güçlü bir hukuki geçmişe sahip olduğunu, ayrıca adil ve hızlı şekilde serbestleşme kararları alınmasını sağlarken en yüksek çevre standartlarını koruyacağını" söyledi.

Zeldin de X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre Koruma Ajansının yöneticisi olarak Başkan Trump'ın kabinesine katılmak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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