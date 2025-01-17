Zeldin'den İklim Değişikliği Üzerine Kaçamak Yanıtlar - Son Dakika
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Zeldin'den İklim Değişikliği Üzerine Kaçamak Yanıtlar

Lee Zeldin, Senato'daki EPA adaylık oturumunda iklim değişikliği sorularına net cevap veremedi.

17.01.2025 04:46
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, kabinesini kurmak üzere ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) için aday gösterdiği Temsilciler Meclisi Üyesi Lee Zeldin, Senato'da kendisine yöneltilen iklim ve çevreyle ilgili soruları cevaplarken net konuşmaktan kaçındı.

Zeldin, ABD Senatosu'ndaki onay oturumunda, iklim değişikliği ve afet yardımı gibi konularda kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

"Ekonomimizi korurken aynı zamanda çevreyi de korumamız gerekiyor." ifadesini kullanan Zeldin, Trump yönetiminde EPA'nın ilerleyen yıllarda elektrikli araç satışlarını artırabileceği öngörüsünü dile getirdi.

Los Angeles'taki yangınlardan, iklim krizine kadar birçok soruyla karşılaşan Zeldin, otomobil egzoz gazı kirliliğini sınırlayan kural da dahil olmak üzere çevre düzenlemelerini nasıl değiştirebileceği konusunda bilgi vermekten çekindi.

Senatörler Bernie Sanders ve Adam Schiff, EPA yönetici adayına iklim değişikliği ve afet yardımı konularında sorular yöneltirken, ABD Kongresi'nde sık sık çevre yasalarına karşı oy kullanan Cumhuriyetçi Temsilciden aldıkları cevaplardan tatmin olmadıklarını ifade etti.

Sorulara cevap vermeye çalışan Zeldin, fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit ve metan kirliliğinin Dünya atmosferinde ısıyı hapsettiğini kabul etmek durumunda kaldı.

Zeldin, iklim değişikliğinin gerçek olduğuna "inandığını" belirttiği konuşmasında, "Tüm faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda, ideal bir dünyada her zaman mümkün olan en temiz, en yeşil enerji kaynaklarını tercih edebilmemiz gerekir." dedi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

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