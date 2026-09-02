Zelenski'nin Rus Hava Sahası Tehdidi Sonrası Türk Uçakları Moskova Seferlerinden Geri Döndü, Antalya Uçağı İstanbul'a İndi - Son Dakika
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Zelenski'nin Rus Hava Sahası Tehdidi Sonrası Türk Uçakları Moskova Seferlerinden Geri Döndü, Antalya Uçağı İstanbul'a İndi

Zelenski\'nin Rus Hava Sahası Tehdidi Sonrası Türk Uçakları Moskova Seferlerinden Geri Döndü, Antalya Uçağı İstanbul\'a İndi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rus hava sahasının güvensiz olduğunu ve bu sahayı kullanan havayollarının uyarıldığını açıklamasının ardından Türk havayolu şirketlerine ait Moskova seferleri aksadı. Türkiye'den Rusya'ya yapılan uçuşlarda bazı uçaklar kalkış meydanlarına geri dönerken, bazı seferler iptal edildi. Pegasus Havayolları'nın Antalya-Moskova seferini yapan uçağı güvenlik gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "Rusya semaları artık güvenli değil" açıklamaları üzerine Moskova seferi yapan Türk havayolu şirketlerine ait uçaklar kalkış meydanlarına geri dönmeye başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bugün yaptığı açıklamada, "Rusya'nın hava sahası fiilen kapatılacaktır. Rus hava sahasını kullanan her havayolunu uyarıyoruz. Ukrayna, genel anlamda sivil havacılığa veya herhangi bir sivil hava taşıtına tehdit oluşturmamaktadır. Ancak Rusya semalarındaki İHA'ların varlığı, bu durumun dikkate alınması gerektiği anlamına geliyor. Rus semaları tamamen güvensiz" diye konuştu.

BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Bunun üzerine Türkiye'den Moskova'ya uçuş yapan Türk havayolu şirketlerine ait uçaklar, kalkış meydanlarına geri dönmeye başlarken, bazı uçuşların iptal edildiği öğrenildi. Hava sahasındaki güvenlik sorunları nedeniyle Pegasus Havayolları'nın Antalya-Moskova seferini yapan uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Zelenski'nin Rus Hava Sahası Tehdidi Sonrası Türk Uçakları Moskova Seferlerinden Geri Döndü, Antalya Uçağı İstanbul'a İndi - Son Dakika
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