Zelenskiy, Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin ilk gününü yapıcı buldu - Son Dakika
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Zelenskiy, Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin ilk gününü yapıcı buldu

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Zelenskiy, Abu Dabi\'deki üçlü görüşmelerin ilk gününü yapıcı buldu
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Abu Dabi'de Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki üçlü görüşmelerin ilk gününün yapıcı geçtiğini söyledi. Zelenskiy, esirlerin serbest bırakılması ve güvenlik garantilerinin ele alındığını, heyete çarşamba günü için talimat verdiğini belirtti.

KİEV, 11 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Ukrayna, ABD ve Rusya arasında düzenlenen üçlü görüşmelerin ilk gününün "yapıcı ve oldukça kapsamlı" geçtiğini söyledi.

Zelenskiy salı günü Ukrayna müzakere heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmelerde esirlerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere insani konuların ve Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin ele alındığını belirtti. Zelenskiy, gerilimi azaltmaya yönelik önlemlere duyulan ihtiyacın da görüşüldüğünü ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna müzakere heyetine, çarşamba günü yapılacak görüşmeler ve önümüzdeki günlerde ABD başkanlık temsilcileri ve Avrupalı temsilcilerle gerçekleştirilecek daha geniş kapsamlı toplantılara yönelik net talimatlar verdiğini söyledi.

Salı günü erken saatlerde başlayan iki günlük toplantı, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında şubat ayından bu yana gerçekleştirilen ilk üçlü görüşme olma özelliği taşıyor.

Üçlü görüşmeler öncesinde Ukrayna heyeti; İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya temsilcilerinin yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıya ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner da katıldı.

Kaynak: Xinhua
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