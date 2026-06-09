Zelenskiy: Avrupa Müzakerelerde Olmalı - Son Dakika
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Zelenskiy: Avrupa Müzakerelerde Olmalı

09.06.2026 16:48
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Avrupa'nın müzakerelerde yer alması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerde Avrupa'nın kesinlikle yer alması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, temaslarda bulunduğu Estonya'nın başkenti Tallin'de, Cumhurbaşkanı Alar Karis ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile dün telefonda görüştüğünü anımsattı.

Görüşmede savaşın bitirilmesi için yapılması gereken görüşmeleri ele aldıklarını dile getiren Zelenskiy, sürece Avrupa'nın da etkili şekilde katılması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, "Avrupa'nın bu müzakerelerde gerçek ve güçlü bir sesle karar alma süreçlerinde yer almasına ihtiyaç var. Amerika diplomatik süreçlere aktif olarak katılmaya hazır." diye konuştu.

Savaşta ateşkesin sağlanması için Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın liderler düzeyinde görüşmeler yapması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Neden mi Avrupa? Çünkü Avrupa'dayız, cevap bu. Çünkü burası bizim toprağımız, burası bizim kıtamız, her halükarda yarın güvenli bir yaşamın olacağından emin olmalıyız." görüşünü paylaştı.

Zelenskiy, Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi ile Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi'nin Ukrayna için de önemli olacağına dikkati çekerek, "Bu yılın haziran ve temmuz ayları çok şey belirleyebilir." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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