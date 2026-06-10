İstanbul'da 42 yılana el konuldu - Son Dakika
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İstanbul'da 42 yılana el konuldu

İstanbul\'da 42 yılana el konuldu
10.06.2026 10:57
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Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, İstanbul Çatalca'da bir evde izinsiz bulundurulan 42 yılana el koydu. 18 piton, 21 Mısır ve 3 king yılanı koruma altına alınırken, şahsa idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce İstanbul'da bir evde bulunan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king türü olmak üzere 42 yılana el konuldu.

DKMP'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, gelen ihbarı değerlendiren ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle birlikte İstanbul Çatalca'daki bir evde denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

Bu kapsamda 42 yılana el konulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king yılanı tespit edildi. Yılanlar, ekiplerimiz tarafından el konularak koruma altına alındı, ilgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvan Hakları, İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Mısır, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da 42 yılana el konuldu - Son Dakika

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