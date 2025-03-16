KİEV, 16 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış görüşmeleri için uluslararası ortaklarla temaslarda bulunacak heyetle ilgili kararnameyi imzaladı.
Cumartesi günü çevrimiçi yayımlanan kararnameye göre heyete Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık edecek.
Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavlo Palisa yer alıyor.
Zelenskiy, Sibiga'nın onayıyla Yermak'a heyette değişiklik yapma yetkisi verdi.
Yermak, Sibiga, Umerov ve Palisa hafta başında Suudi Arabistan'da ABD heyetiyle görüşmüştü.
Son Dakika › Güncel › Zelenskiy Barış Görüşmeleri İçin Heyet Oluşturdu - Son Dakika
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