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Zelenskiy, cephe hattındaki askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Zelenskiy, cephe hattındaki askerleri ziyaret etti

Zelenskiy, cephe hattındaki askerleri ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki cephe hattında bulunan askerleri ziyaret etti. Savaş hattında yer alan Robotyne köyü yakınlarındaki ileri mevzilerinde askerlerle bir araya gelen Zelenskiy, askerlere madalya dağıttı ve onlarla birlikte olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

04.02.2024 19:01  Güncelleme: 19:03
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- Zelenskiy, cephe hattındaki askerleri ziyaret etti

ZAPORİJYA - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki cephe hattında bulunan askerleri ziyaret etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Şubat 2022'den bu yana devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki cephe hattında bulunan askerleri ziyaret etti. Savaş hattında yer alan Robotyne köyü yakınlarındaki ileri mevzilerinde askerlerle bir araya gelen Zelenskiy, askerlere madalya dağıttı. Askerlerle birlikte olmaktan onur duyduğunu ifade eden Zelenskiy, askerlerin düşmanı püskürtmek ve Ukrayna'yı savunmak için zor ve kritik bir görevleri olduğunu açıkladı.

Robotyne'nin güneydoğu yerleşimi geçtiğimiz sene ağustos ayı sonlarında Rus güçlerine karşı yürütülen karşı taarruzda Ukrayna ordusu tarafından kurtarılmıştı.

Kaynak: İHA

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