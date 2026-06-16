Zelenskiy'den AB Mesajı

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ve Moldova için Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde ilk kümenin açılmasının Avrupa'nın ilerleyişinin durdurulamayacağına dair güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

Zelenskiy, AB Hükümetlerarası Konferansı'ndaki konuşmasında, Ukrayna ve Moldova'nın son yıllarda birlikte önemli adımlar attığını belirtti.

Moldova ile komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğunu ifade eden Zelenskiy, iki ülkenin birbirini desteklediğini ve AB'ye doğru birlikte ilerlediğini kaydetti.

Zelenskiy, Avrupa'nın Rusya'nın saldırılarına verebileceği en güçlü yanıtlardan birinin katılım sürecini hızlandırmak olduğunu belirterek, Ukrayna'nın AB yolunda daha hızlı ilerleme hakkını kazandığını söyledi.

İlk kümenin açılmasının ardından kalan beş kümenin gecikmeden açılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Tüm kümelerin açılmasına hazırız. İşimizi yaptık. Avrupa'daki herkes bunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Zelenskiy, savaşı sona erdirecek gerçek kararların alınabileceği herhangi bir yerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e görüşme teklif ettiklerini ancak Putin'in bunu istemediğini söyledi.

Zelenskiy, ABD ve Fransa ile G7 çevresinde Rusya'nın da katılacağı ve demokratik ülkelerin temsil edileceği bir görüşme olasılığını ele aldıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile böyle bir görüşmenin ABD'de organize edilebileceğini de görüştüklerini aktaran Zelenskiy, Rusya'nın bu fırsatı da reddetmesi halinde ek baskıya ihtiyaç duyulacağını ifade etti.