Zelenskiy\'den Britanya\'ya Teşekkür

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ve beraberindeki heyetle Portsmouth Deniz Üssü'nde bir araya geldi. Zelenskiy, Ukrayna'ya elektronik harp teknolojileri sağlanması kararından dolayı Birleşik Krallık'a teşekkür ederek, "Bu, kesinlikle savaş alanında faydalı olacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile Kraliyet Donanması'na ait HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zelenskiy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Portsmouth Deniz Üssü, Birleşik Krallık. Bugün, Kraliyet Donanması uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'te, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ve beraberindeki heyetle kapsamlı bir toplantı yaptık. Andy Burnham'ın göreve başlamasından bu yana ekibimizin Birleşik Krallık'ı ziyaret eden ilk ekip olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu, destek açısından önemli bir sinyal ve Başbakan, bu desteğin sarsılmaz kalacağına dair güvence verdi.

Savunmamızı ele aldık. Ukrayna için hem havada hem de denizde hayatları korumak amacıyla yeterli kabiliyetlere sahip olmak önemli. Ayrıca ortak savunma üretiminin geliştirilmesini de konuştuk. Bugün Ukrayna'ya, Ukrayna dronlarını korumak için elektronik harp teknolojileri sağlama kararından dolayı Birleşik Krallık'a minnettarım. Bu, kesinlikle savaş alanında faydalı olacak. Birlikte, dronlar ve diğer teknolojiler alanında daha da fazlasını başarabiliriz. Andy'yi Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet ettim. Teşekkürler, Britanya."