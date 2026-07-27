Zelenskiy'den Britanya'ya Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy'den Britanya'ya Teşekkür

Zelenskiy\'den Britanya\'ya Teşekkür
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Portsmouth'ta Burnham ile görüşerek UK'dan destek için teşekkür etti, savaş alanı için önemli.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ve beraberindeki heyetle Portsmouth Deniz Üssü'nde bir araya geldi. Zelenskiy, Ukrayna'ya elektronik harp teknolojileri sağlanması kararından dolayı Birleşik Krallık'a teşekkür ederek, "Bu, kesinlikle savaş alanında faydalı olacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile Kraliyet Donanması'na ait HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zelenskiy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Portsmouth Deniz Üssü, Birleşik Krallık. Bugün, Kraliyet Donanması uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'te, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ve beraberindeki heyetle kapsamlı bir toplantı yaptık. Andy Burnham'ın göreve başlamasından bu yana ekibimizin Birleşik Krallık'ı ziyaret eden ilk ekip olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu, destek açısından önemli bir sinyal ve Başbakan, bu desteğin sarsılmaz kalacağına dair güvence verdi.

Savunmamızı ele aldık. Ukrayna için hem havada hem de denizde hayatları korumak amacıyla yeterli kabiliyetlere sahip olmak önemli. Ayrıca ortak savunma üretiminin geliştirilmesini de konuştuk. Bugün Ukrayna'ya, Ukrayna dronlarını korumak için elektronik harp teknolojileri sağlama kararından dolayı Birleşik Krallık'a minnettarım. Bu, kesinlikle savaş alanında faydalı olacak. Birlikte, dronlar ve diğer teknolojiler alanında daha da fazlasını başarabiliriz. Andy'yi Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet ettim. Teşekkürler, Britanya."

Kaynak: ANKA

Portsmouth, Britanya, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Britanya'ya Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi Ameliyatta canlı çıkarıldı Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Putin’den Rus ordusuna ’karşılık verme’ emri Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri
CHP’de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti CHP'de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
8 yıldır sahibi bulunamayan uçak 10 Euro’dan açık artırmaya çıkarıldı 8 yıldır sahibi bulunamayan uçak 10 Euro'dan açık artırmaya çıkarıldı

19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:29
Trump’tan İran’a “askeri harekat“ tehdidi
Trump'tan İran'a "askeri harekat" tehdidi
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 20:08:24. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Britanya'ya Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.