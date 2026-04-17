Zelenskiy'den Hava Savunma Vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemleri ve füzeleri üretmek konusunda müttefiklerle çalıştıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, gün içindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkesinde Lviv kentinde İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ile bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, ikili görüşmede, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi gibi konuları ele aldıklarını söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerini önemli şekilde güçlendirmeye hazırlandıklarını vurgulayarak, bu yönde İsveç'ten "Gripen" savaş uçaklarının alınması için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Ukrayna'ya yönelik balistik füze saldırılarının önlenmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, şunları kaydetti:

"İsveç ile birlikte hava savunmamızı güçlendirmek için de çözümler arıyoruz. Öncelikle füzelere, balistik füzelere karşı koruma. Bu konuları bugün görüştük. İran'daki savaş nedeniyle Ukrayna'ya silah tedarikinde riskler var ve bu konuda yardımcı olmaya ve çözüm yolları aramaya hazır olan tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum."

"Gerekli tüm hava savunma formatlarını üretebileceğimiz koşullara doğru ilerliyoruz"

Zelenskiy, bu hafta içerisinde Almanya, İtalya, Norveç ve Hollanda'da temaslarda bulunduğunu, bugün de İsveç Kralı Gustaf ile görüştüğünü, tüm temaslarında Ukrayna'nın savunma imkanlarını ele aldıklarını vurguladı.

Kendi hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarına işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"En önemlisi, Ukrayna'da ve müttefiklerimizle birlikte gerekli tüm hava savunma formatlarını üretebileceğimiz koşullara doğru ilerliyoruz, bunlar hava savunma sistemleri ve füzeleridir. Bu, Ukrayna için ciddi bir stratejik amaçtır, on yıllar boyunca koruma sağlayacak gerçek bir amaçtır."

Zelenskiy, bugün düzenlenecek Hürmüz Boğazı konulu bir toplantıya da katılacağını bildirdi.