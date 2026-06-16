Zelenskiy'den Moskova'ya Saldırı - Son Dakika
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Zelenskiy'den Moskova'ya Saldırı

16.06.2026 11:45
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Ukrayna, Moskova'daki bir petrol rafinerisine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir petrol rafinerisine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova'daki bir petrol rafinerisine yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Saldırının Ukrayna sınırından 500 kilometre uzaktaki bir rafineriye yapıldığını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarının etkisi bu sefer Moskova bölgesinde hissedildi." ifadesini kullandı.

Bu tür uzun menzilli saldırılarla Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarına "adil yanıt" verdiklerini vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini savundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıya ait olduğu belirtilen bir görüntü de paylaştı.

Rusya iki balistik füze ve 132 SİHA ile Ukrayna'ya saldırı düzenledi

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya 2 "İskender-M" tipi balistik füze ve 132 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 114 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rusya'nın saldırıları nedeniyle Harkiv ve Sumi bölgelerinde 3'ü çocuk 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya: Moskova'da bir rafineri İHA saldırısında hasar gördü

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kapotnya bölgesindeki Moskova Petrol Rafinerisi'ne ait bir tesisin insansız hava araçları (İHA) saldırısında hasar aldığını belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait 170'ten fazla İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirdiklerini bildirmişti.

Saldırılar nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında geçici kısıtlamalar uygulanmıştı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) daha sonra bazı kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmuştu.

Moskova Petrol Rafinerisi, Rusya'nın başkent bölgesindeki önemli akaryakıt üretim tesisleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Moskova'ya Saldırı - Son Dakika

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