Zelenskiy'den Rusya'ya Saldırı Açıklaması - Son Dakika
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Zelenskiy'den Rusya'ya Saldırı Açıklaması

18.07.2026 12:08
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Ukrayna, Rusya'nın lojistik merkezlerine saldırı düzenledi. Zelenskiy detayları açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerinde iki lojistik merkezine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın şehirlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Rusya'daki bazı hedeflere saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerinde yer alan iki lojistik merkezinin bu gece Ukrayna tarafından hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Bunlar, saldırgan (Rusya) tarafından, dron üretimi ve navigasyon ekipmanları için yaptırım uygulanan bileşenlerin tedarikini sağlamak amacıyla kullanılıyorlardı." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, söz konusu lojistik merkezlerinin Ukrayna sınırından yaklaşık 500 ve 700 kilometre mesafede olduğunu, ayrıca Rusya'da bir petrol tesisini de hedef aldıklarını kaydetti.

Azak Denizi, Karadeniz ve Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'daki bazı hedeflere de saldırılar düzenlediklerini ifade eden Zelenskiy, Ukrayna güvenlik birimlerine teşekkür etti.

Zelenskiy, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

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