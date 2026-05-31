Zelenskiy'den Uzun Menzilli Saldırılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy'den Uzun Menzilli Saldırılar

31.05.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'nın Saratov kentindeki rafineriye saldırı düzenlediğini duyurdu.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin cepheden yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Rusya'nın Saratov kentinde bulunan petrol rafinerisine uzun menzilli saldırı düzenlediğini açıkladı. Zelenskiy, hafta boyunca Rusya'nın farklı bölgelerindeki hedeflerin de vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya içindeki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gece boyunca savaşçılarımız, cepheden yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Rusya'nın Saratov kentindeki bir petrol rafinerisine Ukrayna'nın uzun menzilli misilleme saldırılarını gerçekleştirdi. Önemli bir sonuç. Teşekkürler. Rostov ve Kirov bölgelerinde ve Hazar Denizi kıyısındaki bir askeri üssünde de saldırılar düzenlendi. Ukrayna Savunma Kuvvetleri, bu tür yaptırımlar için onaylanan planın önceliklerine uygun olarak uzun menzilli görevler yürütüyor. Bu hafta, Ukrayna devlet sınırından 300 ila 1200 kilometre uzaklıktaki Yaroslavl, Ryazan, Voronezh, Volgograd, Rostov, Novgorod, Nizhny Novgorod ve Krasnodar bölgelerindeki hedefler de vuruldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Güvenlik Servisi, istihbarat teşkilatlarımız, teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Enerji, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Uzun Menzilli Saldırılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar’dan haber var Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan haber var
Adıyaman’da trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi Adıyaman'da trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Afra Saraçoğlu’nun İspanya’daki transparan tarzına yorum yağdı Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

17:55
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
17:29
Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu Lucas Torreira yok
Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lucas Torreira yok
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
17:12
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
16:06
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 18:32:00. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Uzun Menzilli Saldırılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.