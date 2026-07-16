Zelenskiy, Geçici Savunma Bakanı Atadı - Son Dakika
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Zelenskiy, Geçici Savunma Bakanı Atadı

16.07.2026 21:11
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fedorov'un yerine Khmara'yı geçici Savunma Bakanı olarak atadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un yerine geçici olarak Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın görev yapmasına karar verdiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Temmuz'da Bakanlar Kurulu'nda başlattığı değişiklik süreci kapsamında görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

SBU'nun Geçici Başkanı Khmara'yı, Kiev'deki çalışma ofisinde kabul ettiğini aktaran Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamındaki SBU'nun faaliyetlerini ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik sürdürdükleri saldırıların etkili sonuçları vermesi için Khmara'nın önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.

Khmara'nın, Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un yerine geçici olarak görev yapmasına karar verdiğini duyuran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Yevgeni Khmara'ya, mevcut Bakan Fedorov'un görevini yerine getirmesi, savunma sektörünün reformuna devam etmesi ve Ukrayna için konuştuğumuz tüm sonuçları sağlaması talimatı verdim. Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanması ardından Yevgeni Khmara'nın Ukrayna Savunma Bakanı pozisyonuna (atanması) desteklenmesi için milletvekillilerine başvuracağım."

Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada da İçişleri Bakanı İgor Klimenko'yu Savunma Bakanlığına aday gösterildiğini belirtmişti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı da istifa etti

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Pavel Elizarov ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fedorov'un görevden alınması kararına tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kabine revizyonu, savunma yönetimindeki anlaşmazlıkların gölgesinde gerçekleşiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 12 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin siyasi stratejisinde değişikliğe gitme kararı aldıklarını ve bu kapsamda hükümette revizyona gidileceğini duyurmuştu.

Zelenskiy, bir diğer açıklamasında da Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ekibi arasında görüş ayrılıkları bulunduğunu belirtmişti.

İçişleri Bakanı İgor Klimenko'yu Savunma Bakanlığı görevine aday gösterdiğini açıklayan Zelenskiy, "Fedorov'un ekibimizde kalacağından eminim ancak görevine nasıl devam edeceğini daha sonra değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Fedorov ise bu sabah Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, dün Zelenskiy ile görüştüğünü belirterek, "Bana danışmanlık yapmayı ya da ekipte kalmam için başka bir görev üstlenmeyi teklif etti. Danışmanlık teklifini reddettim." demişti.

Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde, Fedorov'un Savunma Bakanı olarak görevine devam etmesi talep edilmişti.

Ukrayna Parlamentosu da bugün Başbakan olarak onayladığı Sergiy Koretskiy'nin oluşturduğu kabineye güvenoyu vermişti.

Savunma Bakanlığında şimdilik herhangi bir görev değişikliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Geçici Savunma Bakanı Atadı - Son Dakika

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