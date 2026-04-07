Zelenskiy: Ukrayna Hürmüz Boğazı'nın Açılmasına Yardım Etmeye Hazır

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, bir haftayı aşkın süredir Kiev'in İran savaşından bu yana kesintiye uğrayan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmeye hazır olduğunu ifade ediyor. Ancak Zelenskiy, cuma günü yaptığı açıklamada şu ana kadar Ukrayna'nın herhangi bir talep almadığını söyledi. 'Hürmüz Boğazı konusunda ABD ve Ortadoğu ülkelerine verdiğimiz sinyal, bu konuyu görüşmeye açık olduğumuz yönündeydi.'

Zelenskiy, bu aşamada hiçbir ülkenin ablukayı tek başına kaldıramayacağını belirtirken, Kiev'in 'Rusya'nın gıda ve diğer malların akışını engelleme girişimlerine rağmen' Karadeniz'de Tahıl Koridoru'nu hayata geçirme deneyimine sahip olduğunu vurguladı. 'Şimdiki durum da benzer, ancak bu enerji ile ilgili' diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın tecrübesine dayanarak 'savaş ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin müzakerelerin paralel ilerleyebileceğini' ekledi.

Karadeniz'de gıda güvenliği koridoru, 2022 yazında Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM'nin imzaladığı Karadeniz Tahıl Girişimi ile oluşturuldu, ancak Rusya'nın katılımını geri çekmesiyle bir yıl sonra sonlandırıldı. Zelenskiy, Ukrayna'nın o zamandan beri yeni ihracat rotaları oluşturduğunu ve 'Rus Karadeniz Filosunu etkisiz hale getirdiklerini' açıkladı. 'Bu uzmanlığımızı diğer ülkelerle paylaşabiliriz ama kimse bizden Hürmüz Boğazı konusunda yardım istemedi.'

Hürmüz Boğazı'nı açmak için mayınların temizlenmesi, İran kıyılarından gelen tehditlerin bastırılması ve gemilerin gerçek zamanlı savunulması gerekecek. Kiev'in insansız hava araçlarına karşı savunma deneyimi, özellikle ABD ve Körfez ülkeleri için değerli olabilir. Ukrayna, insansız deniz araçları gibi araçlarla gemileri savunma konusunda bilgi birikimine sahip.

Zelenskiy, deniz insansız hava araçlarının Ukrayna'nın geçen hafta Körfez ülkeleriyle imzaladığı savunma anlaşmalarına dahil olduğunu doğruladı. Ukrayna, İran'ın insansız hava araçlarına karşı Körfez ülkelerine eksiksiz hava savunma sistemi sağlamayı kabul etti. Kiev için bu anlaşmalar, silah ihracatını küresel ölçeğe taşımak ve jeopolitik rolünü güçlendirmek için bir fırsat oluşturuyor.