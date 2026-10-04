Zelenskiy, Merz ile görüştü, ABD'nin üçlü teknik toplantı önerisini destekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy, Merz ile görüştü, ABD'nin üçlü teknik toplantı önerisini destekledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, ABD'nin savaşı bitirmek için ekim sonuna kadar üçlü teknik toplantı önerisini desteklediğini bildirdi. Almanya Başbakanı Merz ile görüşen Zelenskiy, Almanya'nın 1 milyar 300 milyon avrodan fazla askeri destek sağlayacağını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD tarafının, savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin sürdürülmesi için ekim ayı sonuna doğru üçlü formatta bir teknik görüşme yapılmasını önerdiğini bildirdi.

Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile başkent Kiev'de bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Merz ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Zelenskiy, "Ukrayna ve Almanya, halihazırda ortak şekilde insansız hava araçları (İHA) üretiyor. Ukrayna, Almanya'dan daha fazla silah ve ekipman satın alacak. Almanya'da İHA birimlerinin oluşturulması konusunda ortak çalışmalar başladı. Eğitim ve deneyim konusunda yardımcı olmaya hazırız." diye konuştu.

İki ülke arasında 8,5 milyar avrodan fazla değerde 15 farklı anlaşma ve belgenin mevcut olduğunu söyleyen Zelenskiy, Almanya'nın Ukrayna'ya 1 milyar 300 milyon avrodan fazla tutarda askeri desteği sağlayacağını belirtti.

Zelenskiy, Rus ordusunun, Kiev başta olmak üzere ülkesindeki şehirlere yönelik hava saldırılarını yoğun şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

Kiev'deki köprülerin de son günlerde hedef alınmaya başladığını aktaran Zelenskiy, "Artık köprüleri de hedef alıyorlar. Gerçekten karşılık vermeyeceğimizi mi düşünüyorlar?" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın son dönemlerde aktif olarak kullandığı "jet motorlu" olarak da bilinen taarruz tipi insansız hava araçlarının daha başarılı şekilde önlenmesi yönünde çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Söz konusu İHA'lara karşı Ukrayna'da yerli üretim olan ufak füzelerin ekim ayının ikinci yarısında kullanılmaya başlanacağını aktaran Zelenskiy, "Şimdilik isimlerinden bahsetmeyeceğim. Birkaç türü var." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının her gün hava saldırılarına karşı 5 bin veya 6 bin adet 20 milimetrelik mermi ateşlemesi??????? gerektiğini kaydederek, bu konuda destek almaları için Avrupalı liderlerle görüşmeler yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Başkent Kiev'in daha etkili şekilde korunması için burada savunma imkanlarını artırmaya başladıklarını söyleyen Zelenskiy, "Saldırılara karşı koymak için taretler de kuruluyor. Kiev'de 12 adet kuruldu, 8 adet daha kurulması planlanıyor. Bölgede (Kiev bölgesi) 50 adet daha kurulacak." diye konuştu.

Savaşın bitirilmesi için ABD tarafıyla çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Zelenskiy, "Dün ABD'nin müzakere ekibiyle görüştüm. Amerikan tarafı bugün Ukrayna ve Rusya ile temas halinde ve ekim ayı sonuna kadar üçlü formatta teknik düzeyde bir toplantı yapmayı öneriyor." bilgisini paylaştı. Zelenskiy, ABD'nin bu teklifini desteklediğini??????? bildirdi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaSavunmaAlmanyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi Dükkanını açtı Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi! Dükkanını açtı
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
18:05
A Milli Takım’da sakatlık İdmanı yarıda bıraktı
A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
17:37
Mert Hakan Yandaş’ın aylar süren hasreti bitti
Mert Hakan Yandaş'ın aylar süren hasreti bitti
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
17:31
Kırıkkale’de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
Kırıkkale'de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 18:25:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Merz ile görüştü, ABD'nin üçlü teknik toplantı önerisini destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei