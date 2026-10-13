Zelenskiy, Merz ile Rusya'nın enerji saldırılarını ve E3-Ukrayna toplantısını görüştü - Son Dakika
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Zelenskiy, Merz ile Rusya'nın enerji saldırılarını ve E3-Ukrayna toplantısını görüştü

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Zelenskiy, Merz ile Rusya\'nın enerji saldırılarını ve E3-Ukrayna toplantısını görüştü
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Zelenskiy, Merz ile telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarını, Avrupa'nın desteğini ve Ukrayna'nın mali dayanıklılığını ele aldıklarını açıkladı. İkili, E3-Ukrayna formatında güvenlik danışmanları toplantısı konusunda anlaştı.

(KİEV) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede Rusya'nın Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarını, Avrupa'nın desteğini ve Ukrayna'nın mali dayanıklılığını ele aldıklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenskiy, görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji ateşkesine ilişkin açıklamasının ardından Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik yeni saldırılarını ele aldıklarını belirtti.

Rusya'nın baskının azaldığı dönemlerde bu şekilde hareket ettiğini savunan Zelenskiy, Avrupa'nın ilkeli tutumunu sürdürmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Zelenskiy, Almanya'nın "İstekliler Koalisyonu" toplantısının düzenlenmesi için çalıştığını belirterek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı güçlendirecek diğer formatların da aktif biçimde işletilmesi gerektiğini söyledi.

Tarafların E3-Ukrayna formatında ulusal güvenlik danışmanlarının katılacağı bir toplantı yapılması konusunda anlaştığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna'nın mali dayanıklılığına verilecek desteğin de görüşmede ele alındığını bildirdi.

Zelenskiy, konuları bu hafta gerçekleştirecekleri yüz yüze görüşmede daha ayrıntılı ele alacaklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA
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