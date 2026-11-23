Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin NATO üyesi olmasının Ukrayna'nın güvenlik garantisi açısından daha etkili olabileceğini söyledi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Genel Kuruluna video konferans yoluyla hitap ettiğini belirtti.

Konuşmasında, NATO anlaşmasının 5. maddesine benzer güvenlik garantilerinin Ukrayna'ya sağlanması olasılığının son dönemlerde gündeme getirilmesine de değinen Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, (Rusya-Ukrayna) savaş sonrası barışçıl bir yaşamın temel koşullarından birinin, kimilerinin bugün '5. Madde' olarak adlandırdığı Ukrayna için güvenlik garantileri olduğu artık herkesçe kabul ediliyorsa, neden pek çok kişinin düşündüğü şeyi açıkça yüksek sesle söylemiyoruz? Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi daha etkili olmaz mıydı? Hepimiz için, herkes için daha iyi olmaz mıydı?"

Ukrayna olarak konuyla ilgili sormak istedikleri bazı soruların olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna tekrar saldırıya uğrarsa hangi ülkeler Ukrayna'yı destekleyecek? Müttefikler tam olarak ne yapacak? Topraklarımızda hangi birlikler konuşlandırılacak? Tüm bunların maliyeti ne kadar olacak? Bu gerçekten işe yarayacak mı?" ifadelerine yer verdi.