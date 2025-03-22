Zelenskiy NATO Üyeliğine İkna Oldu - Son Dakika
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Zelenskiy NATO Üyeliğine İkna Oldu

ABD'li temsilci, Zelenskiy'nin NATO üyeliğine karşı olduğunu açıkladı, Ukrayna seçimleri yapılacak.

22.03.2025 10:25
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KİEV, 22 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkesinin NATO üyesi olamayacağını büyük ölçüde kabul ettiğini söyledi.

Witkoff cuma günü ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Zelenskiy ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın "NATO üyesi olmamaya büyük ölçüde ikna olduklarını" ifade etti.

Witkoff, "Eğer bir barış anlaşması olacaksa, Ukrayna NATO üyesi olamaz. Bunun büyük ölçüde kabul gördüğünü düşünüyorum" dedi.

Ukraynalı yetkililerin seçim yapmayı kabul ettiklerini belirten Witkoff, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Carlson'ın "Ukrayna'da seçimlerin yapılacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Witkoff, "Evet. Yapılacak. Yapmayı kabul ettiler. Ukrayna'da seçimler yapılacak" diye yanıt verdi.

Ukrayna'da 2024 yılında yapılması gereken başkanlık seçimi, Rusya ile çatışmanın başlamasından bu yana devam eden sıkıyönetim nedeniyle ertelenmişti. Trump ise bir ay önce Zelenskiy'yi "seçim yapmayan bir diktatör" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: Xinhua

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

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