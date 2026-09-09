Zelenskiy: Novorossiysk'teki askeri deniz üssünü vurduk, petrol terminalini hedef aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Novorossiysk kentinde bulunan askeri deniz üssünü vurduklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya'nın günlük saldırılarına "etkili şekilde ve neredeyse tüm coğrafyada" karşılık verdiğini belirtti.

Son 24 saatte Krasnodar bölgesine düzenledikleri saldırılarda sonuç aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Novorossiysk kentindeki askeri deniz üssü vuruldu. Petrol sevkiyatında kullanılan terminal, askeri liman tesisleri, savaş gemileri ve 'Kalibr' taşıyıcıları hedef alındı." ifadesini kullandı.