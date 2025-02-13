Zelenskiy, Poroşenko ve Oligarklara Yaptırım Kararı Aldı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eski devlet başkanı Petro Poroşenko ile bazı muhalif ve iş adamlarına yaptırım uygulanmasını öngören kararı imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin, "Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin 5 Ukraynalı oligarka yönelik yaptırım uygulama kararını" imzaladığı ifade edildi.

Kararın yürürlüğe girdiği kaydedilen açıklamada, eski Devlet Başkanı Poroşenko'nun yanı sıra siyasetçi, muhaliflere ve "oligarklara" Ukrayna'nın güvenliğine tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırımlarda bu kişilerin Ukrayna devlet nişanesi ve diğer ödüllerden mahrum bırakılması ve sahip oldukları malvarlığının bloke edilmesi gibi maddelerin öngörüldüğüne işaret edildi.

Açıklamaya göre, Poroşenko'nun yanı sıra Viktor Medvedçuk, İgor Kolomoyski, Gennadiy Bogolyubov ile Konstantin Jevago hakkında yaptırım kararı alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Ukrayna ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk, Ukrayna'da gözaltına alındıktan sonra 2022'de esir takası kapsamında Rusya'ya teslim edilmişti.