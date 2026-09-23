Zelenskiy, Putin'in kazanmadığını öne sürdü, Trump'tan kış öncesi Patriot talep etti - Son Dakika
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Zelenskiy, Putin'in kazanmadığını öne sürdü, Trump'tan kış öncesi Patriot talep etti

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Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde kış öncesi Patriot dahil yeni silahlar talep ettiğini söyledi. Zelenskiy, Trump'ın enerji ateşkesi müzakere etmeye çalışacağını öne sürdü; Rusya'nın rafine kapasitesinin yüzde 45'ini imha ettiklerini savundu, Putin'in kazanmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Patriot füzesavar sistemleri talep ettiğini belirtti.

Zelenskiy, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Zelenskiy, kış öncesinde Patriot füzesavar sistemleri ve diğer teknolojiler de dahil olmak üzere yeni silahlar talep ettiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı, enerjinin Trump için bir öncelik olmaya devam ettiğinin farkında olduğunu belirterek, "Sanırım (Trump) enerji ateşkesi müzakere etmeye çalışacaktır." dedi.

Ukrayna kuvvetlerinin "Rusya'nın rafine etme kapasitesinin yüzde 45'ini imha ettiğini" öne süren Zelenskiy, "Savaş alanındaki durum (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin açısından başarılı değil, dolayısıyla kazanmıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul görüşmeleri için geldiği New York'ta dün Trump'la bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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