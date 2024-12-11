Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı - Son Dakika
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Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı

Zelenskiy: Rus İHA\'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı

Ukrayna'nın Zaporijya'da UAEA ekibine ait konvoya Rus İHA'ları saldırdı, ölü veya yaralı yok.

11.12.2024 00:46
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Zaporijya bölgesinde görevli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) ait araç konvoyuna Rus İHA'larıyla saldırı düzenlendiğini ileri sürdü.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde görevde bulunan UAEA ekibine ait araç konvoyuna Rus İHA saldırısının gerçekleştirildiğini söyledi. Söz konusu ekibin, bölgede Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde nükleer güvenliği sağlamak için görev yaptığını aktaran Zelenskiy, konvoydaki bir araca yönelik yapılan saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmadığını kaydetti.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu saldırıyı kasten yaptığını savunarak, UAEA ile uluslararası ortakları bu saldırıya tepki göstermeye davet etti.

"UAEA GÖZLEMCİLERİNİN DEĞİŞİMİ GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPILDI"

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rus askerlerinin, Zaporijya Nükleer Santrali'nde UAEA gözlemcilerinin değişimini güvenli şekilde sağladıkları belirtildi. Açıklamada, gözlemcilerin değişimi için belirlenen güzergah boyunca ateşkes rejiminin sağlandığı ve Rus askerlerinin buna uyduğu ifade edildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

UAEA gözlemcileri, 1 Eylül 2022 itibarıyla Zaporijya Nükleer Santrali'nde bulunuyor. Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavat/saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart 2022'de Rus ordusu tarafından ele geçirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekim 2022'de Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı - Son Dakika

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