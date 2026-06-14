Zelenskiy: Rusya Hedeflerine Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Zelenskiy: Rusya Hedeflerine Saldırılar Devam Ediyor

14.06.2026 12:58
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Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıların sürdüğünü ve barış için müzakerelere açık olduklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uzun menzilli silahlarla Rusya'daki hedeflere saldırıları sürdürdüklerini belirterek, "Savaşın geldiği yere dönmesi mantıklıdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki hedeflere hava saldırıları düzenlemeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Rusya'nın Yaroslavl bölgesindeki petrol tesisine saldırı gerçekleştirdiklerini aktaran Zelenskiy, bu tesisin Ukrayna sınırından yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta yer aldığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın Tula bölgesindeki "Azot" adını taşıyan kimya fabrikasına saldırı düzenlendiğine işaret ederek, bu fabrikanın patlayıcı maddelerin üretimi için önemli olduğunu savundu.???????

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Dün akşamdan bu yana Rusya'daki 6 havaalanında hava trafiği kısıtlamaları uygulandı ve Rusya'nın 28 bölgesinde hava alarmı ilan edildi." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde Rus ordusuna ait altyapıya da saldırı düzenledikleri bilgisini paylaşan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya yönetimine müzakereler için mümkün olan tüm formatları önerdik ve tek yanıt, saldırıların devam etmesi ve genişletilme girişimleri oldu. Savaşın geldiği yere dönmesi mantıklıdır. Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var."

Zelenskiy, Rus ordusunun da Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya'nın son bir haftada 1920 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile 1790 güdümlü bomba ve 17 füze kullanarak ülkesine saldırılar düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Bu Rus terörüne karşı savunmamızı güçlendirmek için müttefiklerimizle görüşmelere hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy paylaşımında, Rusya'ya düzenlenen saldırılara ait görüntüye de yer verdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Rusya Hedeflerine Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika

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