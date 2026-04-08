Zelenskiy: Rusya, İsrail'in Enerji Tesislerine İlişkin İstihbaratı İran ile Paylaştı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın İsrail'in enerji tesislerine ilişkin uydu istihbaratını İran ile paylaştığını öne sürdü. Zelenskiy, Kiev'in Moskova'nın 'toplam 50-53 tesis' hakkında veri paylaştığı bilgisine sahip olduğunu belirtti ve bunların askeri önemi olmayan sivil altyapı tesisleri olduğunu vurguladı. 'Bu durum, enerji şebekemizi ve su tedarik sistemlerimizi hedef alan Rus saldırıları altında Ukraynalıların yaşadıklarına benziyor,' dedi.

İsrailli yayın organları, hedef alınan tesislerin stratejik önemlerine göre üç kategoriye ayrıldığını aktardı: kritik üretim tesisleri, büyük kentsel ve endüstriyel enerji merkezleri ile yerel altyapı. Ukrayna istihbaratına göre, raporlar özellikle Orot Rabin elektrik santralini birincil hedef olarak gösteriyor. Rus istihbaratının Tahran'a, merkezi bileşenlerin zarar görmesinin toplu elektrik kesintilerine ve uzun süreli enerji çöküşüne yol açabileceğini aktardığı bildirildi.

Ukrayna istihbaratının değerlendirmesine göre, Rus uyduları Orta Doğu'daki askeri tesisler ve kritik bölgelerin ayrıntılı görüntülerini çekti ve bu veriler İran'ın ABD güçleri gibi hedefleri vurmasına yardımcı olmak için kullanıldı. Mart ayında yapılan araştırmalarda, Rus uyduları 11 Orta Doğu ülkesinde 46 'nesneyi' kapsadı ve askeri üsler incelemeden sonraki günlerde İran'ın saldırılarına hedef oldu. Kiev, uydu görüntülerinin değişiminin daimi bir iletişim kanalı ve Tahran'daki Rus istihbarat görevlileri aracılığıyla organize edildiğini belirtti.

Rusya ve İran, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana askeri bağlarını derinleştirdi ve geçen yıl 'kapsamlı stratejik ortaklık' anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, istihbarat ve güvenlik servisleri arasında bilgi alışverişini öngörüyor.