Zelenskiy: Rusya'ya Baskılar Yetersiz

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıları önlemek amacıyla Moskova'ya uygulanan baskının yeterli olmadığını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başkent Kiev ile Harkiv, Poltava ve Sumi bölgelerinde sürdürdüğünü kaydetti.

Ukrayna'ya yönelik saldırıların önlemesi için Rusya'ya uygulanan uluslararası baskının yeterli olmadığını savunan Zelenskiy, "Ukrayna şehirlerine yönelik sürekli terör saldırıları, Rusya ve suç ortakları üzerindeki baskının yeterli olmadığını kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında İran üretimi "Şahed" tipi İHA'ları yoğun kullandığını belirterek, "Rusya'nın bu tür silahları üretme kabiliyeti üzerinde daha fazla baskı yapılması gerekiyor. Şahedlerin depolama üsleri, üretim yerleri ve lojistiği de dahil mevcut tüm altyapısının yok edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerinden öğlene kadar kente yönelik İHA saldırılarının sürdüğünü bildirdi.

Başkentte hava savunma sistemlerinin saatlerce çalıştığını kaydeden Kliçko, saldırılarda 2 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kliçko, bazı İHA parçalarının Kiev'in farklı semtlerine düşmesi sonucu yangınların çıktığını belirtti.

Ukrayna Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun fırlattığı 71 İHA'dan 39'unun imha edildiği aktarıldı.

Ülkenin farklı bölgelerinde hava saldırılarına karşı aktifleştirilen alarm çalmaya devam ediyor.