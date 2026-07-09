Zelenskiy: Rusya'ya Saldırılar Sürüyor - Son Dakika
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Zelenskiy: Rusya'ya Saldırılar Sürüyor

09.07.2026 15:23
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Ukrayna, Rusya'daki petrol tesislerine saldırılar düzenledi. Herson'da Rus saldırısında 2 ölü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın farklı bölgelerinde yer alan bazı petrol tesislerine saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini açıkladı.

Rusya'nın Stavropol ve Tver bölgelerindeki iki petrol deposunu dün hedef aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Her ikisi de cephe hattından yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'da, Ukrayna'dan yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktaki bir petrol pompalama istasyonuna da saldırı düzenlediklerini kaydetti.

Rostov bölgesindeki bir petrol terminaline de saldırı düzenlendiğini belirten Zelenskiy, "Biz Rusya'ya bu savaşı bitirmeyi uzun zaman önce teklif ettik ve sürecin uzatıldığı her gün, savaş algısını bu işin başladığı yere yani Rusya'ya geri taşımalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy ayrıca saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntü de paylaştı.

Rusya'nın saldırısı sonucu Herson'da 2 kişi öldü

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya bu gece ülkeye iki füze ve 94 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenledi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 72 SİHA etkisiz hale getirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Rusya'nın Herson'da bir araca insansız hava aracıyla (İHA) yaptığı saldırı nedeniyle iki kişinin öldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Herson, Enerji, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

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