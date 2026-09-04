Zelenskiy, SBU merkezine İHA saldırısına misilleme talimatı verdi - Son Dakika
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Zelenskiy, SBU merkezine İHA saldırısına misilleme talimatı verdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın SBU'nun Kiev'deki merkez binasına düzenlediği İHA saldırısında SBU Başkanı Poklad'ın odasının hedef alındığını açıkladı. Zelenskiy, Poklad'la görüşerek saldırıya misilleme talimatı verdi; Kiev Belediye Başkanı Kliçko ise saldırıda 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) merkez binasını vurduğunu ve misillemede bulunacaklarını duyurdu.

Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin başkent Kiev'deki merkez binasına insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini, saldırıda SBU Başkanı Oleksandr Poklad'ın odasının hedef alındığını bildirdi.

Saldırının ardından tüm acil servislerin olay yerine intikal ettiğini belirten Zelenskiy, yaralılara gerekli yardımın sağlandığını kaydetti.

Zelenskiy, SBU Başkanı Poklad'la bir araya gelerek, saldırıya "yeterli, dikkat çekici ve mümkünse aynı şekilde" misilleme yapılması talimatını verdiğini aktardı.

Misilleme yapacakları konumu da belirlediklerini söyleyen Zelenskiy, sonuç alınabilmesi için uygun zamanı bekleyeceklerini ifade etti.

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, sosyal medya hesaplarından SBU binasına yapılan saldırıda 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Savunma, Güncel, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, SBU merkezine İHA saldırısına misilleme talimatı verdi - Son Dakika

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