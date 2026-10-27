Zelenskiy, Stubb'la görüşmesinde Kasım'daki üçlü toplantı hazırlıklarını ele aldı - Son Dakika
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Zelenskiy, Stubb'la görüşmesinde Kasım'daki üçlü toplantı hazırlıklarını ele aldı

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Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la telefonda görüşerek savaşın sona erdirilmesi ve Kasım'da yapılması planlanan ABD-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı hazırlıklarını ele aldı. Görüşmede Zelenskiy, Stubb'dan Putin'le yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, savaşın sona erdirilmesi yönünde yürütülen çalışmaları ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la telefonda görüştüğünü belirtti.

Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüğünü anımsatan Zelenskiy, bu görüşme hakkında Stubb'dan bilgi aldığını aktardı.

Savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Kasım ayında (ABD-Rusya-Ukrayna arasında) yapılması planlanan üçlü toplantı için hazırlıklar ele alındı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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