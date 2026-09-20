Zelenskiy, Trump ile telefonda New York buluşması ve barış adımlarını görüştü - Son Dakika
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Zelenskiy, Trump ile telefonda New York buluşması ve barış adımlarını görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile telefonda savaşın sona erdirilmesi çalışmalarını ve New York'ta planlanan görüşmeyi ele aldıklarını bildirdi. Zelenskiy, New York'ta buluşmak üzere anlaştıklarını ve barışın bir numaralı öncelik olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda, savaşın sona erdirilmesi yönündeki çalışmaları ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'la telefonda görüştüğünü belirtti.

İlerleyen günlerde New York'ta yapılması planlanan görüşme hakkında da konuştuklarını aktaran Zelenskiy, "New York'ta buluşmak üzere anlaştık ve bu görüşme pek çok şeyi değiştirebilir. Diplomatik bir dinamik mevcut." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in önceki haftalarda Kiev'i ziyaret ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Barış yolu bir numaralı önceliktir. Gerilimi azaltacak adımların yanı sıra enerji, gıda ve insan hayatının korunması gibi temel güvenlik konularına ilişkin fikirler mevcuttur. Amerikan ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve gerçekten ciddi adımlar atmaya hazırız."

Zelenskiy ayrıca, Rusya hükümeti ile devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısını imzaladığı için Trump'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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