Zelenskiy, Trump'ın Patriot Lisansını Açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Trump'ın Patriot Lisansını Açıkladı

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Zelenskiy, Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi lisansı verdiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik lisans verilmesini kabul ettiğini belirtti.

Zelenskiy, Fox News yayınında Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi, soruları yanıtladı.

İki liderin Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri üretim lisanslarının verilmesi konusunu görüştüğünü ifade eden Zelenskiy, "Bu önemli çünkü daha fazlasına ve daha hızlı şekilde ihtiyacımız var." dedi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile dün Beyaz Saray'da verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Trump'ın Ukrayna'ya Patriot üretimine yönelik lisans verilmesini kabul ettiğini aktardı.

Ortak üretim olanaklarını görüşmek üzere önde gelen ABD savunma şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldikleri bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Umarım ortak üretim yapacağız." diye konuştu.

Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüşmüş, burada "Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verecek ve bunu nasıl yapacaklarını göstereceğiz. Patriot üretmeniz için size lisans vereceğiz." demişti.

Zelenskiy ile Trump, dün ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Savunma, Güncel, Son Dakika

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