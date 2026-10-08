Zelenskiy, Ukrayna heyetinin ABD'de Witkoff ve Kushner'la görüşeceğini bildirdi - Son Dakika
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Zelenskiy, Ukrayna heyetinin ABD'de Witkoff ve Kushner'la görüşeceğini bildirdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, heyetin cuma günü ABD'de Witkoff ve Kushner ile görüşeceğini açıkladı. Zelenskiy, görüşmelerin iki gün sürebileceğini ve deniz ile enerji altyapısına yönelik ateşkes önerisi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesini temsil eden müzakere heyetinin cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya geleceğini bildirdi.

Ukrayna basınına göre, Zelenskiy Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gündemine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Savaşın sona erdirilmesi yönünde yürütülen çalışmalara değinen Zelenskiy, Ukraynalı müzakerecilerin yarın ABD'de olacağını anımsattı.

Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yardımcısı Sergiy Kislitsya, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov ile milletvekili David Arakhamia'nın ülkesini temsil edeceğini belirtti.

Ukrayna heyetinin cuma günü Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'le bir araya geleceğini anlatan Zelenskiy, Avrupalı yetkililerin de görüşmelere katılmasını beklediklerini kaydetti.

ABD'deki görüşmelerin iki gün sürebileceğini söyleyen Zelenskiy, "Son günlerde Amerikan tarafıyla üç kez görüştüm." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna olarak, deniz ve enerji altyapısına yönelik bir ateşkes önerisi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Rus ordusunun son günlerde ülkesine düzenlediği saldırılarda başta çocuklar olmak üzere çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'da çocukları hiçbir zaman hedef almadığını ve bunu gelecekte de kesinlikle yapmayacağını belirtti.

Zelenskiy, "Ama yetişkinler yakında ayrı bir karşılık alacaklar. Ayrıntıları paylaşamam." dedi.

Rusya'daki teknoloji şirketi Yandex'in Ryazan bölgesinde bulunan bir veri merkezine yapılan saldırıya da değinen Zelenskiy şunları kaydetti:

"Biz her zaman aynı şekilde karşılık veriyoruz. Veri merkezlerine gelince, hepiniz biliyorsunuz ki, onlar (Rusya) veri merkezlerimize saldırdılar ve saldırmaya devam ediyorlar. Biz de karşılık verdik."

Kaynak: AA
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