Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi için en net güvenlik garantisinin NATO üyeliği olacağını ve bunu müttefik ülkelerinin de anladığını ifade etti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladığını belirtti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Kasım'da yapılan "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısında Ukrayna'nın NATO ile entegrasyonu sürecinin de ele alındığını belirten Zelenskiy, "Müttefikler, Ukrayna için en net güvenlik garantisinin NATO üyeliği olduğunu anlıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyesi olması durumunda İttifakın daha da güçleneceğini savundu.

Zaporijya ve Herson bölgelerinde sivillerin tahliyesi için listeler oluşturuldu

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın desteğiyle Ukrayna'da Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde ekimde insani operasyonun gerçekleştirildiğini hatırlatarak, ABD tarafına teşekkür etti.

Ukrayna ordusunun temsilcileri ile farklı yerleşim yerlerinde de sivillerin tahliyesinin yapılması için yeni listeleri oluşturduklarını belirten Zelenskiy, "Tahliye edebileceğimiz insan sayısı ve sahip olduğumuz deneyimler hakkında ayrıntılı konuştuk." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Zaporijya ve Herson bölgelerinde 15 farklı yerleşim yerinde sivillerin tahliyesi için ABD tarafına listeler ilettiklerini bildirdi.

ABD, Çin ve Rusya liderlerinin Çin'de bir araya geldiği zirveye de değinen Zelenskiy, "Bu üçlü zirvenin Rusya açısından çok başarısız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirvede istediği sonucu elde edemediğini savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce gerçekten de şu an yaşanan durum bir 'Yalta' (Yalta Konferansı) değildi. Putin, dünyanın yeniden paylaşılması ve sınırların değiştirilmesi anlamında gerçek bir Yalta ister miydi? Evet. Çin, kendisinin bu işin içine sürüklenmesine izin vermedi. ABD ve Rusya arasında ikili formatta neler yaşandığını bilmiyorum ama konu Ukrayna değildi. En azından kamuoyuna yansıyan böyle bir şey olmadı. Yani sınırların değiştirilmesi gerçekleşmedi. Putin'in stratejisinin bu olduğundan eminim."