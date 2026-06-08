Zelenskiy ve Trump'ın Temsilcileri Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'den dönüş yolunda Moldova'nın başkenti Kişinev'deki havalimanında, Witkoff ve Kushner ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Çok olumlu bir görüşme oldu." ifadesini kullandı.

ABD'li yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasiye ivme kazandırmak amacıyla gelecek süreçte aktif çalışmaları sürdürmeye hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, bunun için Witkoff ile Kushner'e teşekkürlerini iletti.

"Dünyadaki ilgi merkezinde" şimdilik daha çok İran'la ilgili gelişmelerin olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Ama Avrupa'da barışa yönelik ortak hedefimiz gündemde." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, haziranda yapılması planlanan görüşmeler ve zirveleri de ele aldıklarını kaydetti.