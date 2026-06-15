Zelenskiy ve Trump\'tan Barış Görüşmeleri

KİEV, 15 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna krizinde barışa yönelik gelişme kaydetmenin yollarını ele aldıklarını söyledi.

Zelenskiy pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Barışın hemen sağlanmasına katkı sağlayabilecek hususları ele aldık. Başkan Trump'a cephedeki son gelişmeler ve güçlenen durumumuz hakkında da bilgi verdim" dedi.

15-17 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Evian kasabasında düzenlenecek G7 zirvesi sırasında Trump ile bir araya geleceklerini belirten Zelenskiy, görüş alışverişine bu toplantıda devam etme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Zelenskiy, "Barış konusunda gelişme kaydetme ve insan hayatını korumaya yardımcı olabilecek iyi fikirlerimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.